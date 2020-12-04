Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Devre arası geliyor

'den stoper hamlesi! Devre arası geliyor

'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , ocak ayı dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Sarı-lacivertlilerde öncelik ise stoper transferi... Sportif direktör Emre Belözoğlu, defans hattını güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündeme aldı. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:50 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 00:29
Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Devre arası geliyor

Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'tan şu ana kadar beklediği verimi alamayan 'den sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Devre arası geliyor

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yaptığı son görüşmeden "Ocak'ta stoper alalım" kararı çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Devre arası geliyor

İSİMLER DEĞERLENDİRİLDİ

Erol Bulut ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve Juan Jesus'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Devre arası geliyor

ARTIK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Devre arası geliyor

KISA SÜREDE GÖRÜŞÜLECEK

yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi. Juan Jesus daha önce İtalya'da Inter ve Brezilya'da Internacional forması da giymişti. (Takvim)

BİZE ULAŞIN