Alper Pirşen: Utanmalılar

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:35Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
F.Bahçe Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen maçtan sonra hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na yüklendi. Pirşen, "Kötü oynadığımızın farkındayız ama bugün yaşananlar rezalet. Beşiktaş'ın ikinci golünden önce faul var. Josef'in en son hareketi dünyanın neresinde kırmızı değil, gelişi kırmızı! Beşiktaş teknik direktörünün atılmamasına inanamıyorum! Yardımcıya sarı kart gösterdi, bu bile devam et mesajıdır. Beşiktaş başkanından, hocasına algı pakedi yaptı. Hem TFF, hem Beşiktaş eserinden dolayı utanmalıdır. Biz sessiz kaldıkça Fenerbahçe güçsüz diyorlar ama biz bu dünyayı değiştireceğiz, düşmeler kalkmalar olacak ama şampiyon olacağız" dedi.