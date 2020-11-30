Haberler Fenerbahçe Alper Pirşen: Utanmalılar

: Utanmalılar

F.Bahçe üyesi maçtan sonra hakem 'na yüklendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:35 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Alper Pirşen: Utanmalılar
F.Bahçe üyesi maçtan sonra hakem 'na yüklendi. Pirşen, "Kötü oynadığımızın farkındayız ama bugün yaşananlar rezalet. 'ın ikinci golünden önce faul var. Josef'in en son hareketi dünyanın neresinde kırmızı değil, gelişi kırmızı! Beşiktaş teknik direktörünün atılmamasına inanamıyorum! Yardımcıya sarı kart gösterdi, bu bile devam et mesajıdır. Beşiktaş başkanından, hocasına algı pakedi yaptı. Hem , hem Beşiktaş eserinden dolayı utanmalıdır. Biz sessiz kaldıkça güçsüz diyorlar ama biz bu dünyayı değiştireceğiz, düşmeler kalkmalar olacak ama şampiyon olacağız" dedi.
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