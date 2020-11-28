Erol Bulut, Beşiktaş karşısında da Cisse'yi daha çok duvar santrfor olarak kullanmayı planlıyor. Senegalli forvetin, indireceği kafa topları ve rakip savunmada açacağı boşluklarda başta Diego Perotti olmak üzere Pelkas ve Ozan gol arayacaklar.