Fenerbahçe derbide orta sahasına güveniyor. Sarı-lacivertli takımda ilk 9 maçta forvetler Samatta (2) ve Cisse (1) toplamda 3 kez fileleri havalandırırken, 17 golün 11'i orta saha oyuncularından geldi.
Fenerbahçe derbide orta sahasına güveniyor. Sarı-lacivertli takımda ilk 9 maçta forvetler Samatta (2) ve Cisse (1) toplamda 3 kez fileleri havalandırırken, 17 golün 11'i orta saha oyuncularından geldi.
Erol Bulut, Beşiktaş karşısında da Cisse'yi daha çok duvar santrfor olarak kullanmayı planlıyor. Senegalli forvetin, indireceği kafa topları ve rakip savunmada açacağı boşluklarda başta Diego Perotti olmak üzere Pelkas ve Ozan gol arayacaklar.
TAKTİK OFANSİF OLACAK
Özellikle gol alanlarına sızmadaki ustalığını gösteren Perotti, çilingir rolünde olacak.
Oynadığı 3 maçta 2 penaltı yaptıran ve 2'si penaltıdan 3 gol atan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız yine rakip defansın arkasına sarkarak gol bulmaya çalışacak.
Erol Bulut'un Beşiktaş'ın savunmadaki zaaflarını kullanmak için hücuma yönelik bir taktik+kadro ile sahaya çıkacağı gelen haberler arasında. Rakibin kontrataklarını engelleme görevi ise Gustavo ile Ozan'da olacak.
BİLEĞİ ZOR BÜKÜLÜYOR
Fenerbahçe derbi maçlarda zor yeniliyor. Sarılacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 19 lig derbisinde sadece 3 mağlubiyet yaşadı.
5 maçı kazanan Kanarya, 11 beraberlik aldı. Yenilgilerin 1'i G.Saray, 2'si ise Beşiktaş'a karşı yaşandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 9 derbinin 6'sından ise beraberlikle ayrıldı.