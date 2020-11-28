Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de çilingir Perotti

'de çilingir Perotti

Oynadığı 3 maçta 2 penaltı yaptırıp, 3 gol atan Perotti’yi özel hazırlıyor. Tangocu, Papiss Cisse’nin rakip savunmada açacağı boş alanlara sızarak gol arayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 21:34 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
İşte Erol Bulut'un derbi silahı! Çilingir o olacak...

derbide orta sahasına güveniyor. Sarı-lacivertli takımda ilk 9 maçta forvetler Samatta (2) ve Cisse (1) toplamda 3 kez fileleri havalandırırken, 17 golün 11'i orta saha oyuncularından geldi.

İşte Erol Bulut'un derbi silahı! Çilingir o olacak...

, karşısında da Cisse'yi daha çok duvar santrfor olarak kullanmayı planlıyor. Senegalli forvetin, indireceği kafa topları ve rakip savunmada açacağı boşluklarda başta Diego Perotti olmak üzere Pelkas ve Ozan gol arayacaklar.

İşte Erol Bulut'un derbi silahı! Çilingir o olacak...

TAKTİK OFANSİF OLACAK

Özellikle gol alanlarına sızmadaki ustalığını gösteren Perotti, çilingir rolünde olacak.

İşte Erol Bulut'un derbi silahı! Çilingir o olacak...

Oynadığı 3 maçta 2 penaltı yaptıran ve 2'si penaltıdan 3 gol atan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız yine rakip defansın arkasına sarkarak gol bulmaya çalışacak.

İşte Erol Bulut'un derbi silahı! Çilingir o olacak...

'un 'ın savunmadaki zaaflarını kullanmak için hücuma yönelik bir taktik+kadro ile sahaya çıkacağı gelen haberler arasında. Rakibin kontrataklarını engelleme görevi ise Gustavo ile Ozan'da olacak.

İşte Erol Bulut'un derbi silahı! Çilingir o olacak...

BİLEĞİ ZOR BÜKÜLÜYOR

derbi maçlarda zor yeniliyor. Sarılacivertliler, ezeli rakipleri ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 19 lig derbisinde sadece 3 mağlubiyet yaşadı.

İşte Erol Bulut'un derbi silahı! Çilingir o olacak...

5 maçı kazanan Kanarya, 11 beraberlik aldı. Yenilgilerin 1'i G.Saray, 2'si ise 'a karşı yaşandı. Sarı-lacivertliler, 'de son 9 derbinin 6'sından ise beraberlikle ayrıldı.

BİZE ULAŞIN