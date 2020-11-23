Sarı-lacivertli ekipte gözler kupaya çevrilirken, akıllar ise derbide. Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan takımda sakat oyuncuların tedavisine hız verildi. Gökhan Gönül'ün maç gününe kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Ozan ve Caner'i başkentte yedek soyunduran Erol Bulut'un ilk 11'de birkaç değişiklik yapması öngörülüyor. Hedef, Kadıköy'de Trabzon'dan sonra Beşiktaş'ı da devirip bir engeli daha aşmak.
Gözler kupada akıllar ise derbide
Sarı-lacivertli ekipte gözler kupaya çevrilirken, akıllar ise derbide.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:23 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50