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Gözler kupada akıllar ise derbide

Sarı-lacivertli ekipte gözler kupaya çevrilirken, akıllar ise derbide.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:23 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Gözler kupada akıllar ise derbide

Sarı-lacivertli ekipte gözler kupaya çevrilirken, akıllar ise derbide. Pazar günü 'ı konuk edecek olan takımda sakat oyuncuların tedavisine hız verildi. 'ün maç gününe kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Ozan ve Caner'i başkentte yedek soyunduran Erol Bulut'un ilk 11'de birkaç değişiklik yapması öngörülüyor. Hedef, 'de 'dan sonra Beşiktaş'ı da devirip bir engeli daha aşmak.

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