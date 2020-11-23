Gözler kupada akıllar ise derbide

Sarı-lacivertli ekipte gözler kupaya çevrilirken, akıllar ise derbide. Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan takımda sakat oyuncuların tedavisine hız verildi. Gökhan Gönül'ün maç gününe kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Ozan ve Caner'i başkentte yedek soyunduran Erol Bulut'un ilk 11'de birkaç değişiklik yapması öngörülüyor. Hedef, Kadıköy'de Trabzon'dan sonra Beşiktaş'ı da devirip bir engeli daha aşmak.