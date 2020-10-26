Haberler Fenerbahçe Tisserand derbi performansıyla göz doldurdu! O detay dikkat çekti

derbi performansıyla göz doldurdu! O detay dikkat çekti

'nin yaz döneminde kadrosuna kattığı takıma ısınmaya başladı. Sarı-lacivertli takımın 'u 'le geçtiği karşılaşmada savunmada yaptığı hamlelerle alkış toplayan Demokratik yıldız, hücumda gösterdiği performansla galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. İlk golde yaptığı kafa vuruşuyla 'ın topu kendi kalesine göndermesini sağlayan , 3. golün de hazırlayıcısı oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:11
Tisserand derbi performansıyla göz doldurdu! O detay dikkat çekti

'nin 'u mağlup ettiği maçta yeni performansıyla göz doldurdu. Alman ekibi Wolfsburg'dan kadroya katılan 27 yaşındaki stoper, savunmada yaptığı kritik hamlelerin yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle galibiyette büyük rol oynadı.

GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI!
51. dakikada 'ın kendi kalesine attığı golde kornerden gelen topa çok iyi yükselen , yaptığı kafa vuruşuyla golün hazırlayıcısı oldu.

3. GOLDE ATAĞI BAŞLATAN İSİM!
Fenerbahçe'nin maçı kopardığı 3. golde ise atağı başlatan isim Tisserand oldu. Çok iyi bir driblingle Trabzonspor yarı sahasına giren savunma oyuncusu, dikine attığı pasla gole büyük katkı sağladı.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"
Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Tisserand, "Gerçekten çok mutluyum. Takım olarak güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk yarı bizim için zor geçmişti ama büyük takım karakterini ortaya koyarak galip geldik. Gerçekten çok mutluyum. " ifadelerini kullandı.

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