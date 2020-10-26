Tisserand derbi performansıyla göz doldurdu! O detay dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta yeni transfer Marcel Tisserand performansıyla göz doldurdu. Alman ekibi Wolfsburg'dan kadroya katılan 27 yaşındaki stoper, savunmada yaptığı kritik hamlelerin yanı sıra hücumdaki etkinliğiyle galibiyette büyük rol oynadı.

GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI!

51. dakikada Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golde kornerden gelen topa çok iyi yükselen Tisserand, yaptığı kafa vuruşuyla golün hazırlayıcısı oldu.

3. GOLDE ATAĞI BAŞLATAN İSİM!

Fenerbahçe'nin maçı kopardığı 3. golde ise atağı başlatan isim Tisserand oldu. Çok iyi bir driblingle Trabzonspor yarı sahasına giren Kongolu savunma oyuncusu, dikine attığı pasla gole büyük katkı sağladı.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Tisserand, "Gerçekten çok mutluyum. Takım olarak güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk yarı bizim için zor geçmişti ama büyük takım karakterini ortaya koyarak galip geldik. Gerçekten çok mutluyum. " ifadelerini kullandı.