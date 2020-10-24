Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır!

maçına hazır!

, 'in 6. haftasında yarın () sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. ve takımla çalışırken, alerjik reaksiyonlar devam eden ise idmanda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:27
Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır!

, 'in 6. haftasında yarın () sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

'nun takımla çalıştığı, 'nin de idmanın ilk bölümünde yer aldığı kaydedildi.

Alerjik reaksiyonları devam eden 'ın ise antrenmana katılmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu.


BİZE ULAŞIN