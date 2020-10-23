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maçının hazırlıklarını sürdürdü! Perotti ve Ferdi...

'in 6'ncı haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idman ile sürdürdü. Kanarya'da takımla antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Ferdi ve Perotti, ikinci bölümde özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 16:27
Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü! Perotti ve Ferdi...

, 'in 6. haftasında ile 25 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Diego Perotti antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümünde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Ferdi Kadıoğlu da Perotti gibi özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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