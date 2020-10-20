Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Göztepe maçında aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi: "Hadi hakemlik refleksini gösterdi, öyle gördü penaltı çaldı. Nasıl VAR'a gitmez? İkinci yarı 6 dakika uzatma verdi. Berabere ya da F.Bahçe mağlup durumda olsaydı 6 dakika uzatmayacaktı. Bize karşı oyunlar bitmemiş gözüküyor. F.Bahçe ailesinin uyanık durmasını rica ediyorum."