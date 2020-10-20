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Oyunlar bitmemiş!

Yönetim kurulu üyesi , maçında aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:04 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Oyunlar bitmemiş!

Yönetim kurulu üyesi , maçında aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi: "Hadi hakemlik refleksini gösterdi, öyle gördü penaltı çaldı. Nasıl VAR'a gitmez? İkinci yarı 6 dakika uzatma verdi. Berabere ya da F.Bahçe mağlup durumda olsaydı 6 dakika uzatmayacaktı. Bize karşı oyunlar bitmemiş gözüküyor. F.Bahçe ailesinin uyanık durmasını rica ediyorum."

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