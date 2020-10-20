Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Göztepe maçında aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi: "Hadi hakemlik refleksini gösterdi, öyle gördü penaltı çaldı. Nasıl VAR'a gitmez? İkinci yarı 6 dakika uzatma verdi. Berabere ya da F.Bahçe mağlup durumda olsaydı 6 dakika uzatmayacaktı. Bize karşı oyunlar bitmemiş gözüküyor. F.Bahçe ailesinin uyanık durmasını rica ediyorum."
Oyunlar bitmemiş!
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Göztepe maçında aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:04 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50