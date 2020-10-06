Transfer şov! Fenerbahçe 2020-21 sezonu tescil döneminde kimleri kadrosuna kattı? İşte o 18 isim | Son dakika haberleri

Ali Koç yönetiminde ilk 2 sezonda başarısız bir grafik çizen Fenerbahçe, adeta gemileri yaktı. 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, tam 18 transfer yaptı.
Resmen açıklanmasa da sportif direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirildiği konuşulan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Erol Bulut'a adeta sil baştan bir kadro sunuldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği 18 futbolcu kim? İşte detaylar...
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİ
Mert Hakan Yandaş
Caner Erkin
İsmail Yüksek
Barış Sungur
Gökhan Gönül
Filip Novak
Mame Thiam
Sinan Gümüş
Jose Sosa
Mauricio Lemos
Enner Valencia
Marcel Tisserand
Nazım Sangare
Mbabwana Samatta
Papiss Cisse
Kemal Ademi
Dimitrios Pelkas
Diego Perotti