Haberler Fenerbahçe Transfer şov! Fenerbahçe 2020-21 sezonu tescil döneminde kimleri kadrosuna kattı? İşte o 18 isim | Son dakika haberleri

Transfer şov! Fenerbahçe 2020-21 sezonu tescil döneminde kimleri kadrosuna kattı? İşte o 18 isim | Son dakika haberleri

6 yıllık şampiyonluk hasretini 2020/21 sezonunda sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, transferde adeta şov yaptı. Çoğunluğu Emre Belözoğlu yönetiminde yürütülen operasyonlar sonucunda 18 futbolcu kadroya katıldı. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferleri kimler? İşte o 18 isim... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 10:54
Transfer şov! Fenerbahçe 2020-21 sezonu tescil döneminde kimleri kadrosuna kattı? İşte o 18 isim | Son dakika haberleri

Ali Koç yönetiminde ilk 2 sezonda başarısız bir grafik çizen Fenerbahçe, adeta gemileri yaktı. 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, tam 18 transfer yaptı.

Resmen açıklanmasa da sportif direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirildiği konuşulan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Erol Bulut'a adeta sil baştan bir kadro sunuldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği 18 futbolcu kim? İşte detaylar...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİ

Mert Hakan Yandaş


Caner Erkin


İsmail Yüksek


Barış Sungur


Gökhan Gönül


Filip Novak


Mame Thiam


Sinan Gümüş


Jose Sosa


Mauricio Lemos


Enner Valencia


Marcel Tisserand


Nazım Sangare


Mbabwana Samatta


Papiss Cisse


Kemal Ademi


Dimitrios Pelkas


Diego Perotti

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