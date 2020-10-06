Transfer şov! Fenerbahçe 2020-21 sezonu tescil döneminde kimleri kadrosuna kattı? İşte o 18 isim | Son dakika haberleri

Ali Koç yönetiminde ilk 2 sezonda başarısız bir grafik çizen Fenerbahçe, adeta gemileri yaktı. 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, tam 18 transfer yaptı.

Resmen açıklanmasa da sportif direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirildiği konuşulan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Erol Bulut'a adeta sil baştan bir kadro sunuldu. Peki Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği 18 futbolcu kim? İşte detaylar...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİ

Mert Hakan Yandaş



Caner Erkin



İsmail Yüksek



Barış Sungur



Gökhan Gönül



Filip Novak



Mame Thiam



Sinan Gümüş



Jose Sosa



Mauricio Lemos



Enner Valencia



Marcel Tisserand



Nazım Sangare



Mbabwana Samatta



Papiss Cisse



Kemal Ademi



Dimitrios Pelkas



Diego Perotti