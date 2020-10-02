Haberler Fenerbahçe Papiss Cisse Fenerbahçe için Spezia'yı reddetmiş!

için Spezia'yı reddetmiş!

çalışmalarını sürdüren , kadrosunu Senegalli golcü ile güçlendirdi. Sarı-lacivertli takımın 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı tecrübeli futbolcunun, reddettiği takım da ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 10:09
Papiss Cisse Fenerbahçe için Spezia'yı reddetmiş!

Transferin dikkat çeken takımlarından olan , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak golcü oyuncu 'yi, sağlık kontrolünden geçirdi ve yıldız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda forma giymek için talep ettiği imza parasından vazgeçen ve istediği 1.5 milyon Euro'yu 900 bin Euro seviyesine çeken 35 yaşındaki oyuncunun, önceki akşam 'a geldiği saatlerde Serie A ekiplerinden Spezia'ya da 'hayır' dediği öğrenildi.

Senegalli golcü, 9 numaralı formayı giyecek.

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