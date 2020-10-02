Papiss Cisse Fenerbahçe için Spezia'yı reddetmiş!

Transferin dikkat çeken takımlarından olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak golcü oyuncu Papiss Cisse'yi, sağlık kontrolünden geçirdi ve yıldız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda forma giymek için talep ettiği imza parasından vazgeçen ve istediği 1.5 milyon Euro'yu 900 bin Euro seviyesine çeken 35 yaşındaki oyuncunun, önceki akşam İstanbul'a geldiği saatlerde İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya da 'hayır' dediği öğrenildi.

Senegalli golcü, 9 numaralı formayı giyecek.