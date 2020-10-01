Mbwana Samatta: Tüm Tanzanyalılar Fenerbahçe'yi destekleyecek!

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Tanzanyalı golcünün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp. Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince 'hayır' diyemiyorsunuz.

"VEDAT MURIQI'Yİ HİÇ İZLEMEDİM"

Vedat Muriqi'yi ise hiç izlemedim. O yüzden tarzını bilmiyorum. Kendimle ilgili konuşmam gerekirse; hızlıyım, çevik bir futbolcuyum ama her özelliğimi söylersem rakiplere her şeyimi söylemiş olurum. Benim için en önemli şey gol atmak, gol atmak bana keyif veriyor.

Herkesin benden gol atmamı beklediğini biliyorum ama öncelikle takımın başarısı önemli. Ben her şeyimi vermek istiyorum. Konsantre olduğum şey gol krallığı değil, takımıma katkı vermek. Şampiyon olursak mutlu olurum.

Aston Villa'a gösterdiğim performans için kimseyi suçlayamam. Belki de Tanrı'nın bir planıydı bu. Fenerbahçe gibi büyük bir takım gelmeden önce yaşamam gereken bir tecrübeydi... O tecrübeyi yaşadığım için mutluyum.

Takımdaki herkes yeni transfer olmasına rağmen öyle bir hava yok. Herkese buraya çok hızlı adapte olmuş. Ben de geldikten sonra onlarla iyi anlaşmaya başladım. Takıma adaptasyon sürecim hızlıydı.

"TANRI BENİ SEÇTİ"

Dürüst olmak gerekirse benim ulaştığım başarılara ulaşan bir başka Tanzanyalı oyuncu yok. Yetenekten ziyade beni Tanrı'nın seçmesi olarak bakıyorum buna. Birçok insan Tanzanyalı oyuncuların neler yapabileceğini bilemediği için aslında benim için zorlayıcı durum da bu.

Samatta, yardım kampanyalarına verdiği destekle ilgili ise, "Ben de bir insan ve Müslümanım. Tanrı beni seçti diye düşünüyorum. Başkalarına yardım etmem lazım diye düşünürüm. Birçok insan yiyecek bile bulamıyor. Paylaşmalı ve her zaman dayanışma içinde olmalıyız." dedi.

"F.BAHÇE TANZANYA'DA ÇOK TARAFTAR KAZANDI"

Fenerbahçe'ye transferinin ülkesi Tanzanya'daki yankılarına da değinen Samatta, "Tüm Tanzanyalılar, Fenerbahçe'yi destekleyecek. Fenerbahçe, Tanzanya'dan çok taraftar kazandı." ifadesini kullandı.