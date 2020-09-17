Fenerbahçe'den SMA'lı hastalara destek!

Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli futbolcular, Samandıra'da dün gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından kondisyoner eşiliğinde istasyon çalışması gerçekleştirdi. İlk 30 dakikası basına açık tutulan antrenman taktik çift kale maç ile son buldu.

SMA'LILARA DESTEK

Futbolcular ve teknik heyet, dünkü antrenman öncesinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek verdi. Hep birlikte, "Sevinçli, mutlu aileler için SMA'lı bebeklere umut ol." pankartı açıldı.