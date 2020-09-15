Fenerbahçe'nin istediği Diego Godin Cagliari ile anlaştı

Adı transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılan Diego Godin, Inter'le sözleşmesini feshetti. Serbest kalan 34 yaşındaki Uruguaylı savunmacının yeni adresi netleşti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli defans oyuncusu, Cagliari ile anlaşmaya vardı. Yıldız ismin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edilirken, oyuncunun da çarşamba günü takıma katılacağı bilgisi paylaşıldı.

İspanya pasaportu da bulunan Godin, futbola ülkesinin takımlarından Defensor'da başladı. Avrupa'ya geçişi Villarreal ile olan deneyimli futbolcu, Atletico Madrid ve Inter formaları giydi.