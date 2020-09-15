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'nin istediği Cagliari ile anlaştı

İtalyan ekibi Inter'le sözleşmesini fesheden 'in yeni adresi netleşiyor. Adı ile de anılan Uruguaylı stoperin, Cagliari ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:11 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:12
Fenerbahçe'nin istediği Diego Godin Cagliari ile anlaştı

Adı transferde bir süredir ile anılan , Inter'le sözleşmesini feshetti. Serbest kalan 34 yaşındaki Uruguaylı savunmacının yeni adresi netleşti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli defans oyuncusu, Cagliari ile anlaşmaya vardı. Yıldız ismin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edilirken, oyuncunun da çarşamba günü takıma katılacağı bilgisi paylaşıldı.

pasaportu da bulunan Godin, futbola ülkesinin takımlarından Defensor'da başladı. Avrupa'ya geçişi Villarreal ile olan deneyimli futbolcu, ve Inter formaları giydi.