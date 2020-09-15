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'de transferi resmen duyuruldu! Dikkat çeken açıklama

Kulübü, ekibi 'ta forma giyen 27 yaşındaki Fransız stoper 'ın 3+1 yıllığına kadroya dahil edildiğini duyurdu. Alman ekibinden konuyla ilgili yapılan duyuruda ise yapılan anlaşma gereği bonservis bedelinin açıklanmayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 19:22 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 20:03
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand transferi resmen duyuruldu! Dikkat çeken açıklama

çalışmalarını sürdüren , Kongolu savunmacı 'ı resmen kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki savunmacıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya'nın VfL takımından Marcel Tisserand'ı transfer etmiştir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin milli formasını giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Marcel Tisserand'a camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Alman ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada ise, "Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferi tamamlanmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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