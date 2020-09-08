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08 Eylül 2020, Salı
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'den resmi açıklama geldi! ...

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Nikola Kalinic...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Hırvat golcü transferine ilişkin resmi açıklama yayınladı.

, transferini resmi internet sitesinden yaptığı açıklama yalanadı.

Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır.

Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek "Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi" diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

  1. 09.09.2020
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