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03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Jose Sosa'dan haber var! Corona virüsü...

'de müjdesi! ...

Fenerbahçe'de Jose Sosa müjdesi! Corona virüsü...

'de eşi corona virüsüne yakalanan yeni , yapılan son Covid-19 testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

'de yeni 'dan iyi haber geldi. Eşi Carolina Alurralde corona virüsüne yakalanan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

Takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştiren yıldız oyuncu, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde antrenman yapacak.

Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla da çalışmalara katılacak.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 14:34
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