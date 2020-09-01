Fenerbaheçe'de sıra yolcularda!

Kanarya'da transfer çalışmaları devam ederken, kadro da oldukça şişti. Şu ana kadar 11 oyuncu renklere katılırken, en az 2-3 oyuncu daha alınacak. Bu kadar geniş bir kadro ile devam etme şansı olmayan sarı-lacivertli ekipte gözler gönderilecek oyuncularda. İşte o tablo...

Rodrigues: Olympiakos talip

Zajc: Sittard teklif yaptı

Dirar: Kulüp arıyor

Frey: Yine kiralanacak

Mevlüt: Kayseri istiyor

Murat Sağlam, Barış Sungur ve İsmail Yüksek: Kiralık gönderilme ihtimalleri var

Zanka, Tolgay, Sadık ve Jailson: Durumları belirsiz. Son kararı Erol Bulut verecek.