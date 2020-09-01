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01 Eylül 2020, Salı
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Fenerbaheçe'de sıra yolcularda!

Fenerbaheçe'de sıra yolcularda!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , şu ana kadar 11 transferi resmen açıkladı. oyuncu daha alacak olan sarı-lacivertlilerin en az 7-8 ismi ise göndermesi bekleniyor. İşte o isimler ve son durumları...

Kanarya'da çalışmaları devam ederken, kadro da oldukça şişti. Şu ana kadar 11 oyuncu renklere katılırken, en az oyuncu daha alınacak. Bu kadar geniş bir kadro ile devam etme şansı olmayan sarı-lacivertli ekipte gözler gönderilecek oyuncularda. İşte o tablo...

Rodrigues: Olympiakos talip

Zajc: Sittard teklif yaptı

Dirar: Kulüp arıyor

Frey: Yine kiralanacak

Mevlüt: istiyor

Murat Sağlam, Barış Sungur ve İsmail Yüksek: Kiralık gönderilme ihtimalleri var

Zanka, Tolgay, Sadık ve Jailson: Durumları belirsiz. Son kararı Erol Bulut verecek.

  1. 1.9.2020
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