Fenerbaheçe'de sıra yolcularda!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar 11 transferi resmen açıkladı. 2-3 oyuncu daha alacak olan sarı-lacivertlilerin en az 7-8 ismi ise göndermesi bekleniyor. İşte o isimler ve son durumları...
Kanarya'da transfer çalışmaları devam ederken, kadro da oldukça şişti. Şu ana kadar 11 oyuncu renklere katılırken, en az 2-3 oyuncu daha alınacak. Bu kadar geniş bir kadro ile devam etme şansı olmayan sarı-lacivertli ekipte gözler gönderilecek oyuncularda. İşte o tablo...
Rodrigues: Olympiakos talip
Zajc: Sittard teklif yaptı
Dirar: Kulüp arıyor
Frey: Yine kiralanacak
Mevlüt: Kayseri istiyor
Murat Sağlam, Barış Sungur ve İsmail Yüksek: Kiralık gönderilme ihtimalleri var
Zanka, Tolgay, Sadık ve Jailson: Durumları belirsiz. Son kararı Erol Bulut verecek.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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