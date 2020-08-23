Son dakika: Vedat Muriqi transferinde flaş gelişme! Yarın...
Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İtalyan ekibi, Fenerbahçe yönetimi ile yarın son bir görüşme yapacak. Vedat Muriqi, Lazio ile 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, Lazio ile anlaştı. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile Lazio, yarın son bir görüştürme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Kosovalı golcü, İtalyan kulübüyle yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 23.08.2020
- Güncelleme: 23.08.2020 21:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Vedat Muriqi transferinde flaş gelişme! Yarın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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