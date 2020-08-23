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23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Muriqi transferinde flaş gelişme! Yarın...

Son dakika: Muriqi transferinde flaş gelişme! Yarın...

Son dakika: Vedat Muriqi transferinde flaş gelişme! Yarın...

Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İtalyan ekibi, Fenerbahçe yönetimi ile yarın son bir görüşme yapacak. Muriqi, Lazio ile 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

'nin Çaykur Rizespor'dan geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriqi, Lazio ile anlaştı. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile Lazio, yarın son bir görüştürme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Kosovalı golcü, İtalyan kulübüyle yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

  1. 23.08.2020
  2. Güncelleme: 23.08.2020 21:56
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