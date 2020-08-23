Vedat Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşme bugün
Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İtalyan ekibi, Fenerbahçe yönetimi ile bugün son bir görüşme yapacak. Vedat Muriqi, Lazio ile 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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