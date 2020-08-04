Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Erol Bulut İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen ve kulüp tarihine geçen 45 yaşındaki teknik adam Erol Bulut, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Ailesiyle yurt dışında kısa bir tatil yapan Bulut, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli takımın yakın zamanda resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.

ALANYASPOR TARİHİNDE BİR İLK!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'da görev yapan Erol Bulut, ligi 5. sırada tamamlayarak büyük bir başarı yakaladı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda takımının başında finale kadar çıkan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor'un tarihindeki en parlak döneme imzasını attı.



