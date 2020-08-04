Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Erol Bulut İstanbul'a geldi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Erol Bulut Fenerbahçe için İstanbul'da!

'nin anlaşma sağladığı 'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Erol Bulut İstanbul'a geldi!

Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren , ile anlaşmaya vardı. finalinin ardından 'dan ayrılan 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takım için 'a geldi.

Geçtiğimiz sezon 'da başarılı bir grafik çizen ve kulüp tarihine geçen 45 yaşındaki teknik adam , ile anlaşma sağladı. Ailesiyle yurt dışında kısa bir tatil yapan Bulut, 'a geldi.

Sarı-lacivertli takımın yakın zamanda resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

EROL BULUT KİMDİR?
Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.

ALANYASPOR TARİHİNDE BİR İLK!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'da görev yapan Erol Bulut, ligi 5. sırada tamamlayarak büyük bir başarı yakaladı. Öte yandan 'nda takımının başında finale kadar çıkan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor'un tarihindeki en parlak döneme imzasını attı.


  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 18:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Erol Bulut İstanbul'a geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA