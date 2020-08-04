Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadro yapılanmasında düşünmediği ve satış listesine koyduğu Miha Zajc'ın yeni adresinin İtalya olacağı öne sürüldü. Çizme basınının duyurduğu habere göre, Sloven futbolcuya Bologna ve Verona takımları talip oldu ve önümüzdeki günlerde transfer girişimleri başlayacak. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limiti sonrası transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, mevcut oyunculara gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Takıma yapılacak olan takviyeleri şimdilik askıya alan sarı-lacivertliler, takımda düşünmediği isimlerle yolları ayırarak hem bonservis geliri kazanmak hem de maaş yükünden kurtulup limit açmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda satış listesine konan isimlerden biri olan Miha Zajc için iki İtalyan kulübünün devreye girdiği öğrenildi.
TUTTOmercatoWEB.com'un haberine göre, İtalya'dan Bologna ve Verona'nın Miha Zajc'a talip olduğu öğrenildi. İki kulübün de Sloven futbolcuyu kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunacağı iddia edildi.
Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 1 gol attı. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc'ın sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.
- 04.08.2020
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Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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