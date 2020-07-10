Koşukavak’la yeni görüşme

Kanarya'da önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ifade edildi. Koşukavak'ın görüşmede Koç'a takımla ilgili fikirlerini ilettiği belirtilirken, Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istediği bildirildi.