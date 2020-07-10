Koşukavak’la yeni görüşme
Kanarya'da önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ifade edildi.
Kanarya'da önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ifade edildi. Koşukavak'ın görüşmede Koç'a takımla ilgili fikirlerini ilettiği belirtilirken, Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istediği bildirildi.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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