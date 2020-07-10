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10 Temmuz 2020, Cuma
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Koşukavak’la yeni görüşme

Koşukavak’la yeni görüşme

Kanarya'da önümüzdeki sezon koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen ile başkan 'un geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ifade edildi.

Kanarya'da önümüzdeki sezon koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile başkan 'un geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ifade edildi. Koşukavak'ın görüşmede Koç'a takımla ilgili fikirlerini ilettiği belirtilirken, Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istediği bildirildi.

  1. 10.7.2020
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