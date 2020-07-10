7 ay sonra tekrar Bitigen - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe 7 ay sonra tekrar Bitigen

7 ay sonra tekrar Bitigen

7 ay sonra tekrar Bitigen

, F.Bahçe'nin ligde ile oynayacağı karşılaşmada Abdulkadir Bitigen'i görevlendirdi.

, F.Bahçe'nin ligde ile oynayacağı karşılaşmada Abdulkadir Bitigen'i görevlendirdi. Bitigen, ligin ilk yarısında 2-2 biten Göztepe-F.Bahçe maçını yönetmişti. Maçta tekrarlanan penaltı, Rodrigues'in golünün iptal edilmesi ve 4 dakika 17 saniyelik VAR incelemesi F.Bahçe'den tepki görmüştü.

  1. 10.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

7 ay sonra tekrar Bitigen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA