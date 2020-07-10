7 ay sonra tekrar Bitigen

MHK, F.Bahçe'nin ligde Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada Abdulkadir Bitigen'i görevlendirdi. Bitigen, ligin ilk yarısında 2-2 biten Göztepe-F.Bahçe maçını yönetmişti. Maçta tekrarlanan penaltı, Rodrigues'in golünün iptal edilmesi ve 4 dakika 17 saniyelik VAR incelemesi F.Bahçe'den tepki görmüştü.