Fenerbahçe seriye bağladı!

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. İzmir ekibinin tek sayısı Soner Aydoğdu'dan geldi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 49'a çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. Kanarya haftaya Gençlerbirliği'ne konuk olacak. UEFA Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe'de sahanın yıldızı Ferdi'ydi.



GÖZTEPE DÜŞÜŞTE

Genç oyuncu 25 ve 45+2'de attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe ligde 9 hafta aradan sonra üst üste 2 maç kazandı (Y.Malatya 3-2 / Göztepe 2-1). Göztepe'de ise kötü gidiş devam etti. İlhan Palut'un ekibi pandemi sonrası oynadığı 4. maçta 3. yenilgisini aldı. Tek puanını geçtiğimiz hafta Alanyaspor'dan (3-3) alan İzmir ekibinin ikinci yarıdaki çabaları tek gol getirdi.



KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Kanarya'da sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezalı Garry Rodrigues, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a karşı ilk onbirde şans bulan Jailson da kulübeye döndü. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, üç ismin yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan'a forma verdi.



TOLGAY 4 MAÇ SONRA

Dört maç aranın ardından ilk 11'de yer alan Tolgay Arslan yine 90 dakikayı bitiremeden oyundan alındı. Sarı-lacivertli oyuncu, "En üst seviyede oynamadığımı biliyorum. İnşallah kalan haftalarda da şans bulurum ve takımıma katkı sağlarım" dedi.



ALTYAPIDAN DESTEK

Fenerbahçe'de yedek kulübesinde altyapıdan 3 isim yer aldı. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 19 yaşındaki Cenk Alptekin ve 18 yaşındaki Emir Miray Köksal yedekler arasında oturdu.



Tahir Karapınar tarafından 72. dakikada oyundan alınan Ozan Tufan bu karara tepki gösterdi. Geçen hafta attığı 2 golle Yeni Malatya maçını kazandıran tecrübeli oyuncu yedek kulübesinde güçlükle sakinleştirildi.



SERDAR KIZARDI

Fenerbahçe defansının sigortası Serdar Aziz, 54 ve 90+3'te gördüğü iki sarı kartla kızarıp, cezalı duruma düştü. Tecrübeli stoper haftaya G.Birliği deplasmanında forma giyemeyecek. Serdar bu sezon 2 kez sarı kart cezalısı olmuştu.