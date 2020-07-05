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05 Temmuz 2020, Pazar
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seriye bağladı!

Fenerbahçe seriye bağladı!

Sarı-lacivertliler, 9 hafta sonra üst üste iki maçından galip ayrıldı. Ferdi golleri, Altay ise son dakikalardaki kurtarışlarıyla yıldızlaştı.

Süper Lig'in 30. haftasında 'yi ağırlayan , 'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. ekibinin tek sayısı 'dan geldi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 49'a çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. Kanarya haftaya 'ne konuk olacak. Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe'de sahanın yıldızı Ferdi'ydi.

GÖZTEPE DÜŞÜŞTE
Genç oyuncu 25 ve 45+2'de attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe ligde 9 hafta aradan sonra üst üste 2 maç kazandı (Y.Malatya 3-2 / Göztepe 2-1). Göztepe'de ise kötü gidiş devam etti. İlhan Palut'un ekibi pandemi sonrası oynadığı 4. maçta 3. yenilgisini aldı. Tek puanını geçtiğimiz hafta 'dan (3-3) alan İzmir ekibinin ikinci yarıdaki çabaları tek gol getirdi.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK
Kanarya'da sakatlığı bulunan ile cezalı Garry Rodrigues, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı. Geçen hafta 'a karşı ilk onbirde şans bulan Jailson da kulübeye döndü. Teknik sorumlu , üç ismin yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve 'a forma verdi.

TOLGAY 4 MAÇ SONRA
Dört maç aranın ardından ilk 11'de yer alan Tolgay Arslan yine 90 dakikayı bitiremeden oyundan alındı. Sarı-lacivertli oyuncu, "En üst seviyede oynamadığımı biliyorum. İnşallah kalan haftalarda da şans bulurum ve takımıma katkı sağlarım" dedi.

ALTYAPIDAN DESTEK
Fenerbahçe'de yedek kulübesinde altyapıdan 3 isim yer aldı. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 19 yaşındaki Cenk Alptekin ve 18 yaşındaki Emir Miray Köksal yedekler arasında oturdu.

Tahir Karapınar tarafından 72. dakikada oyundan alınan Ozan Tufan bu karara tepki gösterdi. Geçen hafta attığı 2 golle Yeni Malatya maçını kazandıran tecrübeli oyuncu yedek kulübesinde güçlükle sakinleştirildi.

SERDAR KIZARDI
Fenerbahçe defansının sigortası Serdar Aziz, 54 ve 90+3'te gördüğü iki sarı kartla kızarıp, cezalı duruma düştü. Tecrübeli stoper haftaya G.Birliği deplasmanında forma giyemeyecek. Serdar bu sezon 2 kez sarı kart cezalısı olmuştu.

  1. 5.7.2020
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