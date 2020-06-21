Son dakika: Fenerbahçe elinden kaçırıyor! Rui Vitoria ve imza... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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elinden kaçırıyor! ve imza...

Fenerbahçe elinden kaçırıyor! Rui Vitoria ve imza...

'de son dakika teknik direktör haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, yurt içinde ve yurt dışında konu ile ilgili görüşmelerini sürdürürken, gündemine 'yı almıştı. Arap medyası konu ile ilgili yazdığı haberde dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörün imzaya çok yakın olduğunu ve prensipte anlaştığını ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin hoca adayları arasında yer alan ve yıllık 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı , kulübü Al Nasr ile sözleşme yenileyecek.

A Bola'nın, Suudi gazetesi Okaz'ı kaynak gösterdiği habere göre, Al Nasr yetkilileri, Vitoria ile prensipte anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME
Öte yandan Vitoria'nın, Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazılırken, yeni bir teklif gelmediği taktirde kısa süre içerisinde kendisini 2022'ye dek Al Nasr'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

GİDER GİTMEZ KUPA KAZANDI
Ocak 2019'da Suudi Arabistan Ligi'ne giden Vitoria, Benfica'nın ardından Al Nasr ile de bir kaç ay içerisinde kupa kazandı.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 15:24
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