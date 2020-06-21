Fenerbahçe elinden kaçırıyor! Rui Vitoria ve imza...

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan ve yıllık 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı Rui Vitoria, kulübü Al Nasr ile sözleşme yenileyecek.

A Bola'nın, Suudi gazetesi Okaz'ı kaynak gösterdiği habere göre, Al Nasr yetkilileri, Vitoria ile prensipte anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan Vitoria'nın, Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazılırken, yeni bir teklif gelmediği taktirde kısa süre içerisinde kendisini 2022'ye dek Al Nasr'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

GİDER GİTMEZ KUPA KAZANDI

Ocak 2019'da Suudi Arabistan Ligi'ne giden Vitoria, Benfica'nın ardından Al Nasr ile de bir kaç ay içerisinde kupa kazandı.