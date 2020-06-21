Fenerbahçe elinden kaçırıyor! Rui Vitoria ve imza...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, yurt içinde ve yurt dışında konu ile ilgili görüşmelerini sürdürürken, gündemine Rui Vitoria'yı almıştı. Arap medyası konu ile ilgili yazdığı haberde dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörün imzaya çok yakın olduğunu ve prensipte anlaştığını ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan ve yıllık 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı Rui Vitoria, kulübü Al Nasr ile sözleşme yenileyecek.
A Bola'nın, Suudi gazetesi Okaz'ı kaynak gösterdiği habere göre, Al Nasr yetkilileri, Vitoria ile prensipte anlaşmaya vardı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Öte yandan Vitoria'nın, Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazılırken, yeni bir teklif gelmediği taktirde kısa süre içerisinde kendisini 2022'ye dek Al Nasr'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
GİDER GİTMEZ KUPA KAZANDI
Ocak 2019'da Suudi Arabistan Ligi'ne giden Vitoria, Benfica'nın ardından Al Nasr ile de bir kaç ay içerisinde kupa kazandı.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 15:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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