Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları
Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminde ilk sırada yer alan Hırvat antrenör Nenad Bjelica sarı-lacivertli ekiple görüştüğünü doğrularken, flaş itiraflarda bulundu.
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 2 aydır çalışma sürdüren Fenerbahçe'de ön plana çıkan isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin gözde ismi Bjelica, Hırvat basınına bir röportaj verirken, Süper Lig devi ile yaptığı görüşmelerde ilgili flaş itiraflarda bulundu.
İŞTE BJELICA'NIN O RÖPORTAJI
Dinamo'dan ayrıldıktan sonra oyuncularla konuştunuz mu?
"Biraz konuştuk ancak onların beni bir an önce unutup, yeni hocalarına bakmaları gerekiyor. Hepsi iyi ve karakterli insanlar. Yalnızca onlarla da değil; doktor, fizyoterapist, temizlik personeli... Herkesle iyi anılar biriktirdim."
Sizden sonra Dinamo'da nasıl bir değişim olacak? Sizin kadar başarılı olabilirler mi?
Dinamo'nun başarılı olacağını düşünüyorum. Jovicevic'e iyi oyuncular bıraktım. Yeni hocaları için her şeyi yapacak karakterdeler. Antrenör de kaliteli ve kapasitesi yüksek biri. Dinamo'yu doğru bir şekilde çalıştıracağından eminim.
FLAŞ FENERBAHÇE İTİRAFLARI!
"Fenerbahçe? Evet konuştuğumuz söyleyebilirim, görüşmelerimizi sürdürüyoruz ama henüz anlaşmadık. Türk medyasında olanların yüzde 95'i yanlış, bu nedenle Hırvat medyası sonradan bildirdi. Orada oyuncu adının, sözleşme şartlarının yazıldığını duydum, bunların yüzde 95'i yanlış."
Yüzde 5'lik doğru olan kısmı nedir?
"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım."
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi, Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri."
Anıl Dilaver, Petkovic, Orsic, Juranovic, Melnjak'ın adı Fenerbahçe ile geçiyor. Bunlarla birlikte herhangi bir Dinamo Zagreb oyuncusunu Fenerbahçe'ye almak ister misin?
"Bu şartlara bağlı, finansal imkanlara bağlı. Dinamolu oyuncuların birçoğu çok üst seviyeye çıktı. Ancak, kendimle beraber kesin götürürüm diyeceğim oyuncu yok. Bu konuda Fenerbahçe ile hiç konuşma yapmadık, çünkü henüz el sıkışmadık. Ancak, tekrar ediyorum; Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız. Finansal detaylar konusunda henüz anlaşma sağlayamadık."
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 12:50
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! İşte görüşmenin detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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