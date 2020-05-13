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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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"Mesut ve hakkında konuşamam"

"Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam"

Son iki sezondur ismi ile anılan için menajeri 'ten açıklama geldi.

Son iki sezondur ismi ile anılan için menajeri 'ten açıklama geldi. Mesut'un 2021'e kadar ile sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Söğüt, "Bu konuda değişiklik yok. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek. Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok" sözlerini sarfetti.
  1. 13.5.2020
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