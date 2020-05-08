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08 Mayıs 2020, Cuma
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Allahyar takımda kaldı

Allahyar takımda kaldı

, İranlı genç futbolcusu 'in takımdan ayrılacağına yönelik haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli Kulüp, İranlı genç futbolcusu 'in takımdan ayrılacağına yönelik haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadelerine yer verildi. Allahyar, sezon başı kiralandığı 1. Lİg ekibi İstanbulspor'da sadece 7 maç oynayıp geri döndü.
  1. 8.5.2020
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