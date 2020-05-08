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08 Mayıs 2020, Cuma
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Hazırlıklar devam etti

Hazırlıklar devam etti

, 'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.

, 'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'erli gruplar halinde çalıştığı belirtildi. Isınma ve dayanıklılık testine giren oyuncuların, antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.

KORONA İÇİN SIKI TEDBİR
Kanarya'da antrenmanlar devam ederken koronavirüs salgını için gerekli tedbirler çok sıkı bir şekilde alınıyor. Futbolculara önceki gün yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Tesisler ve kullanılan malzemeler her gün dezenfekte ediliyor. Oyuncular evlerinde giyinip araçlarıyla tesislere geliyor ve çalışma sonrası direkt eve gidiyor.

  1. 8.5.2020
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