Hazırlıklar devam etti
Fenerbahçe, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.
Fenerbahçe, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'erli gruplar halinde çalıştığı belirtildi. Isınma ve dayanıklılık testine giren oyuncuların, antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.
KORONA İÇİN SIKI TEDBİR
Kanarya'da antrenmanlar devam ederken koronavirüs salgını için gerekli tedbirler çok sıkı bir şekilde alınıyor. Futbolculara önceki gün yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Tesisler ve kullanılan malzemeler her gün dezenfekte ediliyor. Oyuncular evlerinde giyinip araçlarıyla tesislere geliyor ve çalışma sonrası direkt eve gidiyor.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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