Hazırlıklar devam etti

Fenerbahçe, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'erli gruplar halinde çalıştığı belirtildi. Isınma ve dayanıklılık testine giren oyuncuların, antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.

KORONA İÇİN SIKI TEDBİR

Kanarya'da antrenmanlar devam ederken koronavirüs salgını için gerekli tedbirler çok sıkı bir şekilde alınıyor. Futbolculara önceki gün yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Tesisler ve kullanılan malzemeler her gün dezenfekte ediliyor. Oyuncular evlerinde giyinip araçlarıyla tesislere geliyor ve çalışma sonrası direkt eve gidiyor.