Tolgay: İnşallah kupa ile bitiririz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tolgay: İnşallah kupa ile bitiririz

Tolgay: İnşallah kupa ile bitiririz

Tolgay: İnşallah kupa ile bitiririz

'de beklentilerin altında kalan , 'ye açıklamalarda bulundu.

'de beklentilerin altında kalan , 'ye açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Tolgay, "Lig başlayacak. Biz çalışıyoruz. İnşallah sezonu kupa ile bitiririz" diye konuştu.
  1. 8.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tolgay: İnşallah kupa ile bitiririz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA