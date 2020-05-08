Nenad Bjelica’da 1+3 krizi! Fenerbahçe'nin teklifine...

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemindeki isim Nenad Bjelica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Stjepan Tomas, vatandaşı Nenad Bjelica'nın Sarı-Lacivertliler'in 1+3 yıllık teklifine soğuk baktığını söyledi. İşte Bjelica'nın Fenerbahçe'den istediği sözleşme ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...
8 Mayıs 2020 Cuma 11:20
Güncelleme: 08.05.2020 11:24
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada teknik direktör çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündemdeki isim Nenad Bjelica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı lacivertlilerin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica için Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Stjepan Tomas önemli açıklamalar yaptı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tomas, vatandaşı Bjelica'nın Sarı-Lacivertliler'in kendisine yaptığı 1+3 yıllık teklife soğuk baktığını söyledi.
Tomas, "Bjelica ile konuştum, Fenerbahçe başkanı ile 2 kez temasa geçti. Başkan, Bjelica'nın doğru bir teknik direktör olduğundan emin değil, bu yüzden ilginç bir sözleşme önerdi. Fenerbahçe ona inanıp inanmadığını göstermeli. Yoksa bu konuda bir ilerleme olmaz." dedi.
Fenerbahçe'deki görev süresi önümüzdeki yıl bitecek olan başkan Ali Koç'un ise bu durumu göz önüne alarak Bjelica'ya 1+3 yıllık bir sözleşme sunduğu biliniyor.