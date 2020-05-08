Nenad Bjelica’da 1+3 krizi! Fenerbahçe'nin teklifine...

Tomas, "Bjelica ile konuştum, Fenerbahçe başkanı ile 2 kez temasa geçti. Başkan, Bjelica'nın doğru bir teknik direktör olduğundan emin değil, bu yüzden ilginç bir sözleşme önerdi. Fenerbahçe ona inanıp inanmadığını göstermeli. Yoksa bu konuda bir ilerleme olmaz." dedi.



