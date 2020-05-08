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08 Mayıs 2020, Cuma
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’e açık kapı

Gökhan Gönül’e açık kapı

kadrosuna mutlaka bir sağ bek takviyesi yapacak 'de gözler 'e çevrildi.

kadrosuna mutlaka bir sağ bek takviyesi yapacak 'de gözler 'e çevrildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki yıldıza 'ın 1.5 milyon TL'den 1 senelik yeni mukavele önerdiği ancak Gökhan'ın bu teklifi reddettiği öğrenildi. döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalan Gökhan'ın, yıldızının parladığı ve 9 yıl formasını giyip iki şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmek istediği öğrenildi. Gökhan'ın menajeri ile Fenerbahçeli idareciler, yakında masaya oturacak.
  1. 8.5.2020
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