Fenerbahçe'nin yıldızını ayartıyorlar! Sürpriz telefon...

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada futbolcularının 'oynamadığı süre zarfında' paralarını yatırmayacağını aktaran sarı lacivertlilerde bazı isimler sorun yaratmıştı... Bu isimlerden birine, dünyaca ünlü futbol adamından sürpriz bir telefon geldi! İşte detaylar...
7 Mayıs 2020 Perşembe 12:30
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Fenerbahçe alacağı ve satacağı isimlere yoğunlaşmışken Luiz Gustavo elden kaçacak. Kesenin ağzını açan Lyon, Brezilyalının aklını çeldi.
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Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu oyuncular gibi, kesinlikle göndermeyi düşünmediği isimler de belliydi ki, bunların başında Luiz Gustavo geliyordu.
Ancak sarı-lacivertlilerin büyük fedakârlıklarla kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız devam eden sözleşmesine rağmen Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Marsilya performansıyla Fransızların gönlünü kazanan 32 yaşındaki Gustavo'yu Fransa'ya geri götürmek isteyen Lyon, hamlesini yaptı.
Bir Brezilya efsanesi olan sportif direktör Juninho, vatandaşına davette bulundu.