Fenerbahçe'nin yıldızını ayartıyorlar! Sürpriz telefon...

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada futbolcularının 'oynamadığı süre zarfında' paralarını yatırmayacağını aktaran sarı lacivertlilerde bazı isimler sorun yaratmıştı... Bu isimlerden birine, dünyaca ünlü futbol adamından sürpriz bir telefon geldi! İşte detaylar...