Dönüş yolu açılıyor! Valbuena ve Fenerbahçe...

İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den sonra Olympiakos'a transfer olan Valbuena için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bahis şikesi nedeniyle küme düşmesi gündemde olan Olympiakos'un bu cezayı alması halinde Valbuena'nın serbest kalacağı öğrenildi. Valbuena'nın da 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynayıp, futbolu bırakmak istediği ileri sürüldü.