Dönüş yolu açılıyor! Valbuena ve Fenerbahçe...
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Oynadığı futbolla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumuna gelen Fransız yıldızın geri dönmeyi istediği ve futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı amaçladığı öne sürüldü.
İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den sonra Olympiakos'a transfer olan Valbuena için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bahis şikesi nedeniyle küme düşmesi gündemde olan Olympiakos'un bu cezayı alması halinde Valbuena'nın serbest kalacağı öğrenildi. Valbuena'nın da 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynayıp, futbolu bırakmak istediği ileri sürüldü.
- 28.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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