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28 Nisan 2020, Salı
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Dönüş yolu açılıyor! Valbuena ve ...

Dönüş yolu açılıyor! Valbuena ve Fenerbahçe...

Bir dönem forması giyen Mathieu Valbuena, Yunanistan Ligi ekiplerinden 'un yolunu tutmuştu. Oynadığı futbolla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumuna gelen Fransız yıldızın geri dönmeyi istediği ve futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı amaçladığı öne sürüldü.

İki sezon formasını giydiği 'den sonra 'a transfer olan Valbuena için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bahis şikesi nedeniyle küme düşmesi gündemde olan Olympiakos'un bu cezayı alması halinde Valbuena'nın serbest kalacağı öğrenildi. Valbuena'nın da 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynayıp, futbolu bırakmak istediği ileri sürüldü.

  1. 28.4.2020
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