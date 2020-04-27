Flaş telefon görüşmesi! Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışaları kapsamında ilk hamle geldi. Transferde bambaşka bir rota izleme kararı alan sarı-lacivertli kurmaylar genç oyunculara her zamankinden daha fazla ağırlık verecek. Buna göre düğmeye basan yönetim, 2002 doğumlu genç yıldız adayı için telefon görüşmesini gerçekleştirdi ve teklifini sundu.
27 Nisan 2020 Pazartesi 19:40
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Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunurken, ilk temaslar da başladı.
Mali yönden sorunlar yaşayan sarı-lacivertliler transfer döneminde yıldız isimlerden ziyade genç ve gelecek vaat eden isimlere yönelecek.
Emre Belözoğlu'nun sezon sonu emekli olacak olması ve sportif direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte transfer politikası tamamen değişecek ve altyapıya da ayrı bir önem verilecek.
Buna göre ilk hamlesini yapan sarı-lacivertliler 2002 doğumlu genç yıldız adayının kulubüne transfer teklifi yaptı.