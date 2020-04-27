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Flaş telefon görüşmesi! Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışaları kapsamında ilk hamle geldi. Transferde bambaşka bir rota izleme kararı alan sarı-lacivertli kurmaylar genç oyunculara her zamankinden daha fazla ağırlık verecek. Buna göre düğmeye basan yönetim, 2002 doğumlu genç yıldız adayı için telefon görüşmesini gerçekleştirdi ve teklifini sundu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 19:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





