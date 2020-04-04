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04 Nisan 2020, Cumartesi
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'in menajerinden açıklaması!

Vedat Muriqi'in menajerinden transfer açıklaması!

'in menajeri , Lazio ile iddiaları için, “Vedat gibi komple santrfor dünyada az. İstenmesi normal” dedi, adres olarak yönetimi gösterdi.

İtalyan basını, Lazio ve 'nin 'in transferi için devrede olduğunu duyurmuştu. Kosovalı forvetin menajeri , gelişmeleri Radyospor'a değerlendirdi. İşte Canatar'ın açıklamaları: "Vedat'la ilgili tekliflerinin olması normal. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat gibi yüksek özelliklere sahip oyuncu çok az. Ancak Vedat, 'nin oyuncusu. Bizim bir kulüple görüşmemiz saygısızlık olur. Bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz."

MAAŞ İNDİRİMİ TALEBİ GELMEDİ
Haluk Canatar, Fenerbahçe'nin kendisine bağlı ve Vedat Muriqi'in maaşında indirime gitmesi konusunda talebi olmadığını da dile getirdi. Liglerin ertelenmesiyle Avrupa'da birçok oyuncu maaşlarında indirim yapmıştı.

  1. 4.4.2020
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