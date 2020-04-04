Vedat Muriqi'in menajerinden transfer açıklaması!
Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, Lazio ile Napoli iddiaları için, “Vedat gibi komple santrfor dünyada az. İstenmesi normal” dedi, adres olarak yönetimi gösterdi.
İtalyan basını, Lazio ve Napoli'nin Vedat Muriqi'in transferi için devrede olduğunu duyurmuştu. Kosovalı forvetin menajeri Haluk Canatar, gelişmeleri Radyospor'a değerlendirdi. İşte Canatar'ın açıklamaları: "Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olması normal. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat gibi yüksek özelliklere sahip oyuncu çok az. Ancak Vedat, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bizim bir kulüple görüşmemiz saygısızlık olur. Bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz."
MAAŞ İNDİRİMİ TALEBİ GELMEDİ
Haluk Canatar, Fenerbahçe'nin kendisine bağlı Serdar Aziz ve Vedat Muriqi'in maaşında indirime gitmesi konusunda talebi olmadığını da dile getirdi. Liglerin ertelenmesiyle Avrupa'da birçok oyuncu maaşlarında indirim yapmıştı.
- 4.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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