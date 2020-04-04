Vedat Muriqi'in menajerinden transfer açıklaması!

İtalyan basını, Lazio ve Napoli'nin Vedat Muriqi'in transferi için devrede olduğunu duyurmuştu. Kosovalı forvetin menajeri Haluk Canatar, gelişmeleri Radyospor'a değerlendirdi. İşte Canatar'ın açıklamaları: "Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olması normal. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat gibi yüksek özelliklere sahip oyuncu çok az. Ancak Vedat, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bizim bir kulüple görüşmemiz saygısızlık olur. Bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz."



MAAŞ İNDİRİMİ TALEBİ GELMEDİ

Haluk Canatar, Fenerbahçe'nin kendisine bağlı Serdar Aziz ve Vedat Muriqi'in maaşında indirime gitmesi konusunda talebi olmadığını da dile getirdi. Liglerin ertelenmesiyle Avrupa'da birçok oyuncu maaşlarında indirim yapmıştı.