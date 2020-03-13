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13 Mart 2020, Cuma
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Tolgay 1 kaşık pilav yedi

Tolgay 1 kaşık pilav yedi

Eyüp Aksu, ’ın ’ta kadro dışı bırakılmasına neden olan ‘dürüm’ olayına da açıklık getirdi.

Aksu, "Tolgay çok temiz kalpli birisi. Son olaylarda şanssızlık yaşadı. 'tan ayrılırken dürüm konusu çok büyütüldü. Ortada dürüm bile yok. Soyunma odasına bir tabak pilav gelmiş. Tolgay devre arasında bir kaşık pilav almış durum bu. Tolgay'ı idman dışında göremezsiniz çünkü sadece ailesi ve çocuklarıyla zaman geçiriyor" ifadesini kullandı.

  1. 13.3.2020
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