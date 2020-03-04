İşte Fenerbahçe'den ayrılan Ersun Yanal'ın yeni adresi!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oluyor. Fenerbahçe'deki ilk döneminde şampiyonluk yaşayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen deneyimli teknik adam, ikinci döneminde aynı başarıyı yakalayamadı. Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçlara 21 yıllık Kadıköy serisinin sona ermesi eklenince Ersun Yanal tamamen hedefteki isim konumuna geldi. Antalyaspor beraberliğinin ardından sarı-lacivertli yönetimle bir toplantı gerçekleştiren Ersun Yanal, görevden ayrılma isteğini iletti. Bu isteği kabul gören 56 yaşındaki teknik adam, son maçına Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor karşısında çıktı.

Kulüpsüz durumda bulunan Ersun Yanal için Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri devreye girdi.

AVCI OLMADI HEDEF YANAL

Hürriyet'in haberine göre, ilk hedefi Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı olan Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun, Avcı'yla anlaşma sağlayamamasının ardından gözünü Ersun Yanal'a çevirdiği öğrenildi.

Federasyon yetkililerin önümüzdeki günlerde Ersun Yanal ile iletişime geçerek nabız yoklaması ve teklifte bulunması bekleniyor.

Ersun Yanal'ın ismi Ocak ayının sonlarında yine Azerbaycan milli takımıyla birlikte anılmıştı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun o dönem teknik direktörlük koltuğu için hazırladığı listede Oleg Kononov, Giovanni de Biasi, Branko Ivankokiv, Luigi di Biagio, Abdullah Avcı ve Cesare Prandelli ile birlikte Ersun Yanal'ın da adı bulunuyordu.



