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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Geleceği merak ediliyordu! İşte Yanal'ın yeni adresi

İşte 'den ayrılan 'ın yeni adresi!

İşte Fenerbahçe'den ayrılan Ersun Yanal'ın yeni adresi!

14 Aralık 2018'de 'deki ikinci dönemine başlayan , bu sezon başında mutlak şampiyonluk hedefiyle takımın başında yer aldı. İşler deneyimli teknik adamın istediği gibi gitmedi ve alınan üst üste başarısız sonuçlardan sonra görevinden ayrıldı. Fenerbahçe'den sonra hangi takımı çalıştıracağı merak edilen Ersun Yanal'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

'ın yeni takımı belli oluyor. 'deki ilk döneminde şampiyonluk yaşayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen deneyimli teknik adam, ikinci döneminde aynı başarıyı yakalayamadı. 'de üst üste alınan başarısız sonuçlara 21 yıllık serisinin sona ermesi eklenince Ersun Yanal tamamen hedefteki isim konumuna geldi. beraberliğinin ardından sarı-lacivertli yönetimle bir toplantı gerçekleştiren Ersun Yanal, görevden ayrılma isteğini iletti. Bu isteği kabul gören 56 yaşındaki teknik adam, son maçına yarı final ilk maçında karşısında çıktı.

Kulüpsüz durumda bulunan Ersun Yanal için yetkilileri devreye girdi.

AVCI OLMADI HEDEF YANAL
Hürriyet'in haberine göre, ilk hedefi 'tan ayrılan olan Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun, Avcı'yla anlaşma sağlayamamasının ardından gözünü Ersun Yanal'a çevirdiği öğrenildi.

Federasyon yetkililerin önümüzdeki günlerde Ersun Yanal ile iletişime geçerek nabız yoklaması ve teklifte bulunması bekleniyor.
Ersun Yanal'ın ismi Ocak ayının sonlarında yine Azerbaycan milli takımıyla birlikte anılmıştı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun o dönem teknik direktörlük koltuğu için hazırladığı listede Oleg Kononov, Giovanni de Biasi, Branko Ivankokiv, Luigi di Biagio, Abdullah Avcı ve ile birlikte Ersun Yanal'ın da adı bulunuyordu.


  1. 04.03.2020
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