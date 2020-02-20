"En çok canı yanan biziz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında bir kez daha hakem hatalarına tepki gösterdi. Video ile bu sezon maruz kaldıkları hakem hatalarını gösteren Koç, "Fenerbahçe'ye karşı sistematik bir durum olduğu apaçık ortada. Herkese hatalar oluyor ancak en çok canı yanan takım biziz. Burada 14-15 puandan söz ediyoruz. Bunun sadece yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz" diye konuştu.

"HAKEMLER CİN GİBİDİR"

Federasyonun da hataları yapan hakemlere destek olduğunu savunan Koç, "Bu zamana kadar 11 maç kazanmışız ve bu 11 maçın 9'unda hakemler ne hikmetse bir sonraki hafta maç alamamıştır. Hakem camiasında sıkça kullanılan bir söz vardır; hakemler cin gibidir, atamaya bakar mesajı alırlar." ifadelerini kullandı. Koç her şeye karşın şampiyonluk mücadelelerine son haftaya kadar devam edeceklerini de vurgulayarak şöyle konuştu:

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

"Takımımız havlu attığını düşünenlere bu hafta sonu yanıldıklarını gösterecek. Lig bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse, Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. İnşallah hafta sonu Galatasaray derbisinden başlayarak bu hırs ve inançla tek vücut olmuş şekilde omuz omuza teker teker tüm maçlarımızı kazanarak var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yemekte tüm oyuncularımızın gözünde o ışığı gördük."

"NİHAT BEY'E KIRGINIZ"

"Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmet etmiş biri. Altı yıl birlikte çalıştık. Ancak söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi de orasıdır. Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. Nihat Bey'in başarılı olmasını istiyorduk, hala istiyoruz ama işin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta zorluk çekiyoruz."

"CENGİZ'İ ARKADAŞLARIM KARŞILAYACAK"

"Ben şahsen Mustafa Cengiz'i karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak. Muhakkak bekliyoruz kendilerini. Biz de oraya gidiyoruz. Diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak, bu maçta da farklı hareket edeceğimiz bir durum yok."

"LEHIMIZE DE HATA OLDU"

Ali Koç, Fenerbahçe lehine de hakem hatası olduğunu belirterek, "Ankaragücü maçında auta giden topa korner verildi. Zanka'nın gol attığı pozisyonda. Orada haksız 2 puan aldığımız söylenebilir." ifadesini kullandı.

"VAR BİR NİMETTİR!"

"VAR konuşmalarının açıklanmasının artısı da var eksisi de var. Ama şu anda açıklanması fayda sağlayabilir. Mesela VAR Başhakemi kimdir, niye oradadır? VAR'ın doğru çalışması, orta sahadaki hakemle ilgili değil. VAR bir nimettir. Bizim ülkemizde kullanıldığından çok daha iyi kullanılabilir."

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

"Derbide kazanmaya ihtiyacı olan, daha doğrusu kaybetmeye kredisi olmayan biziz. Maçı da Allah'ın izniyle alacağız. Galatasaray Yönetimi'ni de bekliyoruz. Bir derbi maç olacak ve son zamanlardaki derbiler gibi, sahadaki futbolcular konuşacak."



İŞTE O HATALAR:



Alanyaspor (1-3) maçında kural hatası. (Tekrar için başvuruldu ama IFAB raporu dahi okunmadı.)



Antalyaspor (0-1) maçında verilmeyen bir penaltı.



Göztepe maçında Altay'ın kurtardığı penaltı kale çizgisini terk ettiği için tekrar edildi. Malatyaspor maçında Emre'nin kaçırdığı penaltı aynı ihlal olmasına rağmen tekrar edilmedi.



Alanya (1-1) maçında Jailson'un koluna çarpan topa VAR ile penaltı verildi. Mustafa Pektemek'in aynı pozisyonda eline çarpan topta hakem, VAR'a çağrılmadı.



Ankaragücü (1-2) maçında ev sahibi ekibin ilk golünden önce top Sedat Ağçay'ın koluna çarpıyor. Ancak VAR burada da devreye girmedi.