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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Comolli’nin yeni adresi

Comolli’nin yeni adresi

'un başkanlığa gelmesinin ardından 'de sportif direktörlük görevine getirilen ile geçtiğimiz aylarda yollar ayrılmıştı. Fransız spor adamının, ülkesinin takımlarından ile görüştüğü ifade edildi. Rennes'in Comolli ile ilgili kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından 'de sportif direktörlük görevine getirilen ile geçtiğimiz aylarda yollar ayrılmıştı. Fransız spor adamının, ülkesinin takımlarından ile görüştüğü ifade edildi. Rennes'in Comolli ile ilgili kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
  1. 19.2.2020
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