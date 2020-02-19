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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Biletler satışta

Biletler satışta

'nda pazar günü oynanacak G.Saray derbisinin biletleri satışa çıkıyor. , kongre ve temsilci üyeler, bugün biletlerini alabilecek. Yarın kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için, 'tan itibaren de tüm taraftarlara satış gerçekleştirilecek

Ülker Stadı'nda pazar günü oynanacak G.Saray derbisinin biletleri satışa çıkıyor. , kongre ve temsilci üyeler, bugün biletlerini alabilecek. Yarın kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için, 'tan itibaren de tüm taraftarlara satış gerçekleştirilecek
  1. 19.2.2020
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