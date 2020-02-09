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09 Şubat 2020, Pazar
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Değişiklik yapmadı

Değişiklik yapmadı

Yanal, son iki haftanın ilk 11'ini sahaya sürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , ve maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde de değişiklik yapmadı. Yanal karşılaşmaya, 'Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar; , Gustavo, Rodrigues, Kruse, , Vedat Muriç' 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen kaptan Emre Belözoğlu ve sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar karşılaşmada yer almadı. Sakatlığı son bulan ve takımla birlikte çalışmalarda yer alan da teknik heyet tarafından riske edilmedi.

  1. 9.2.2020
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