Değişiklik yapmadı
Yanal, son iki haftanın ilk 11'ini sahaya sürdü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde de değişiklik yapmadı. Yanal karşılaşmaya, 'Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç' 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen kaptan Emre Belözoğlu ve sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar karşılaşmada yer almadı. Sakatlığı son bulan ve takımla birlikte çalışmalarda yer alan Hasan Ali Kaldırım da teknik heyet tarafından riske edilmedi.
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