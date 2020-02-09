Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde de değişiklik yapmadı. Yanal karşılaşmaya, 'Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç' 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen kaptan Emre Belözoğlu ve sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar karşılaşmada yer almadı. Sakatlığı son bulan ve takımla birlikte çalışmalarda yer alan Hasan Ali Kaldırım da teknik heyet tarafından riske edilmedi.