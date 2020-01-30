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30 Ocak 2020, Perşembe
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Rakip

Rakip Alba Berlin

Beko, 'nin 22. haftasında bugün 'da 'e konuk olacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Son dönemde yaptığı atakla 9 galibiyete ulaşan Kanarya, puan cetvelinde averajla 9. sırada yer alıyor.

Beko, 'nin 22. haftasında bugün 'da 'e konuk olacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Son dönemde yaptığı atakla 9 galibiyete ulaşan Kanarya, puan cetvelinde averajla 9. sırada yer alıyor. ALBA Berlin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

  1. 30.1.2020
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