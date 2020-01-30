Rakip Alba Berlin

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bugün Almanya'da ALBA Berlin'e konuk olacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Son dönemde yaptığı atakla 9 galibiyete ulaşan Kanarya, puan cetvelinde averajla 9. sırada yer alıyor. ALBA Berlin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.