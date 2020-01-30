Rakip Alba Berlin
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bugün Almanya'da ALBA Berlin'e konuk olacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Son dönemde yaptığı atakla 9 galibiyete ulaşan Kanarya, puan cetvelinde averajla 9. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bugün Almanya'da ALBA Berlin'e konuk olacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Son dönemde yaptığı atakla 9 galibiyete ulaşan Kanarya, puan cetvelinde averajla 9. sırada yer alıyor. ALBA Berlin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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