Adil Rami'den Ersun Yanal itirafı: Kariyerimde ilk kez o...

Fransa'nın Marsilya kulübünün kendisiyle yollarını ayırmasının ardından yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutan Fransız savunmacı Adil Rami, ülkesinin basınına özel bir röportaj verdi.

Rami, Ersun Yanal ve Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada, "2019 yılı yeni bir serüvene çıkmak için mükemmeldi. Ama sadece 5 maçta oynayabildim. Şu anda durumumun kolay olmadığını biliyorum, kolay değil ama kabul ediyorum ve kendime güveniyorum. Çok çalışmaya devam ediyorum. Şans yıldızıma inanıyorum. Er ya da geç, bir geri dönüşüm olacak. Hocamın seçimlerine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum." dedi.

"KARİYERİMDE İLK KEZ YEDEK BIRAKILIYORUM"

Rami, konuşmanın devamında kendisini ilk kez Ersun Yanal'ın yedek bıraktığını ifade ederken, "Takıma geç geldim. Takımım iyi gidiyordu ve bazı fiziksel zorluklar yaşadım. İlk maçımda zamanlama hatası yaptım. Ama hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Yine de hocamın seçimine saygı duyuyorum" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI!

Rami, transferine ilişkin yaptığı konuşmada ise, "Körfez ülkelerinden çok teklif geliyor. Yine Fransa Ligue 1'e geri dönmek de benim için neden olmasın dediğim bir ihtimal. Ülkemde hala oynadığımı göstermek isterim. Hiç bir şey imkansız değil. Ben Euro 2020'de oynayabilmek için hayal kurmaya devam ediyorum. Ligue 2'de oynama isteğim yok. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Ben bir savunma lideriyim. Eleştirileri her zaman duyuyorum ama onlara söylediklerinin gerçek olmadığını göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'YE KATKI SAĞLAYABİLİRİM!"

Fransız savunmacı, Fenerbahçe'de kalması halinde takımına katkı sağlayabileceğini duyururken, "Ben hala bir futbolcuyum. Hem de fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kafa olarak da hazırım. 34 yaşındayım ama artık tecrübem var. Fenerbahçe'ye daha fazla oynayarak katkı sağlayabileceğimi biliyorum." dedi.