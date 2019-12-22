Buradan çıkış yok! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Buradan çıkış yok!

Buradan çıkış yok!

Buradan çıkış yok!

Kanarya, karşısında saha+seyirci avantajına güveniyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi önünde 2005 yılından bu yana 'de yenilgi yüzü görmedi. Son 17 maçın 10'unu kazanan, 7'sinden beraberlikle ayrılan 'de hedef seriyi sürdürmek. Beşiktaş, 'nda en son 2005'te 4-3'lük skorla 3 puan çıkarmıştı.

Kanarya, karşısında saha+seyirci avantajına güveniyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi önünde 2005 yılından bu yana 'de yenilgi yüzü görmedi. Son 17 maçın 10'unu kazanan, 7'sinden beraberlikle ayrılan 'de hedef seriyi sürdürmek. Beşiktaş, 'nda en son 2005'te 4-3'lük skorla 3 puan çıkarmıştı.
  1. 22.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buradan çıkış yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN