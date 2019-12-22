Buradan çıkış yok!
Kanarya, Beşiktaş karşısında saha+seyirci avantajına güveniyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi önünde 2005 yılından bu yana Kadıköy'de yenilgi yüzü görmedi. Son 17 maçın 10'unu kazanan, 7'sinden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de hedef seriyi sürdürmek. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda en son 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla 3 puan çıkarmıştı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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