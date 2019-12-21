Kanarya çift, Kartal tek devrede
Fenerbahçe, bu sezon ligde her iki yarıda etkili olurken, Beşiktaş maçların ikinci devresinde daha iyi oyun sergiledi. Ligdeki 15 karşılaşmada 29 gol bulan Fenerbahçe, karşılaşmaların genelinde etkili olmayı bildi.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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