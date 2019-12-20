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20 Aralık 2019, Cuma
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'den derbisi için paylaşım!

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için paylaşım!

, 'in 16'ıncı haftasında sahasında ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler zorlu derbi öncesi hesabından paylaşımda bulundu.

, ile oynanacak derbi maçı öncesi sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda ''Burası '' sözleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisine özel hazırladığı o video;

  1. 20.12.2019
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