Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için paylaşım!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler zorlu derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesi sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda ''Burası Kadıköy'' sözleri kullanıldı.
İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisine özel hazırladığı o video;
?? To be continued...— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 20, 2019
#BurasıKadıköy pic.twitter.com/PrkMUwJvc5
- 20.12.2019
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Yorum
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