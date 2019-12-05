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05 Aralık 2019, Perşembe
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'ye Moses şoku!

Fenerbahçe'ye Moses şoku!

Bu sezon sakat oyunculardan canı yanan 'de dün de şok bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk haftalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Moses, dünkü idmanı yarıda bıraktı.

Sol üst adalesinde ikinci derecede grade yırtık tespit edilen Nijeryalı futbolcunun ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Sezon başından bu yana Tolgay, Hasan Ali, Serdar, Rami, Isla, Dirar, Emre, Rodrigues, Kruse, Mevlüt ve Muriç gibi yıldız isimler de sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.

  1. 5.12.2019
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