Fenerbahçe'ye Moses şoku!
Bu sezon sakat oyunculardan canı yanan Fenerbahçe'de dün de şok bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk haftalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Moses, dünkü idmanı yarıda bıraktı.
Sol üst adalesinde ikinci derecede grade yırtık tespit edilen Nijeryalı futbolcunun ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Sezon başından bu yana Tolgay, Hasan Ali, Serdar, Rami, Isla, Dirar, Emre, Rodrigues, Kruse, Mevlüt ve Muriç gibi yıldız isimler de sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.
- 5.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
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Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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KaraKartal Abouabakar
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Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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