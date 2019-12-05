Fenerbahçe'ye Moses şoku!

Sol üst adalesinde ikinci derecede grade yırtık tespit edilen Nijeryalı futbolcunun ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Sezon başından bu yana Tolgay, Hasan Ali, Serdar, Rami, Isla, Dirar, Emre, Rodrigues, Kruse, Mevlüt ve Muriç gibi yıldız isimler de sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.