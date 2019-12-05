Fenerbahçe'den Ceren paylaşımı

Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitiren 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir cinayetine Fenerbahçe de sessiz kalmadı. Sarı-lacivertliler, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Yeter! Ne susacağız ne de alışacağız! #CerenÖzdemir" ifadelerini kullanarak tepkisini ortaya koydu.

