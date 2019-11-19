Adil Rami ocakta yolcu

Büyük umutlarla transfer edilen isimlerden biri olan Adil Rami'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanan Fransız stoperin oynamadığı için mutsuz olduğu ve Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi.