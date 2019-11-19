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19 Kasım 2019, Salı
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ocakta yolcu

Adil Rami ocakta yolcu

Büyük umutlarla edilen isimlerden biri olan 'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanan Fransız stoperin oynamadığı için mutsuz olduğu ve 'den ayrılmak istediği iddia edildi.

Büyük umutlarla edilen isimlerden biri olan 'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanan Fransız stoperin oynamadığı için mutsuz olduğu ve 'den ayrılmak istediği iddia edildi.

  1. 19.11.2019
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