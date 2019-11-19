Adil Rami ocakta yolcu
Büyük umutlarla transfer edilen isimlerden biri olan Adil Rami'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanan Fransız stoperin oynamadığı için mutsuz olduğu ve Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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